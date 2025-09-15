iOS 26 hangi telefonlara gelecek, sorusu İPhone kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Apple'ın 9 Eylül 2025’te düzenlenen “Awe-Dropping” gerçekleştirdiği tanıtımının ardından, İOS 26 güncellemesi özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26, yeni yarı saydam Liquid Glass tasarımını getiriyor. 15 Eylül'de iOS 26 final sürümü yayınlanacak. Peki, iOS 26 hangi telefonlara gelecek, hangilerine gelmeyecek? İşte Apple İOS 26 alacak telefonlar ve özellikleri
APPLE İOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın Türkiye resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre ios 26 sürüm güncellemesi 15 Eylül tarihinden itibaren Iphone cihazlara gönderilmeye başlanacak.
iOS 26 güncellemesi hangi telefonlara gelecek, özellikleri nelerdir?
iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere gelecek. iOS 26 alacak telefonlar listesi ise şöyle:
iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
iPhone 15 ve 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 14 ve 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 13 ve 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
iPhone 12 ve 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
HANGİ TELEFONLAR ALAMAYACAK?
Bu güncellemeyle birlikte üç model artık iOS desteği dışında kalıyor:
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
Bu cihazlar iOS 18’e kadar güncelleme alabilmişti. Apple, bu modeller için yalnızca kritik güvenlik yamalarını ara ara yayınlamayı sürdürecek.
İOS 26 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER
iOS 26 ile birlikte hem optimizasyon hem de yenilik tarafında birçok özellik geliyor olsa da bazı yönlerin daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz.
Bunların başında Liquid Glass arayüzü, uygulama ikonları ve menülere daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüm geliyor.
Bu tasarım, içeriklerin öne çıkmasını sağlarken çevresindeki ışık ve renkleri yansıtıp kırarak cam benzeri bir görünüm sunuyor. Saydam yapısıyla öne çıkan tasarımda düğmeler, menüler, uygulama simgeleri, widget'lar ve daha fazlası bu yeni estetik anlayışla şekillenmiş durumda.
Ayrıca yeni uyarlanabilir güç modu sayesinde batarya kullanımı daha akıllı hale gelirken, AirPods ve iPadOS tarafıyla daha güçlü entegrasyon sunuluyor.
Apple'ın bu güncellemedeki hedefi tasarım dilini baştan aşağıya değiştirirken, aynı zamanda kararlı bir performans ve pil ömrü sunabilmek olacak.
APPLE INTELLİGENCE TÜRKÇE DİL DESTEĞİNE KAVUŞUYOR
Apple Intelligence Türkçe duyurusu sunumun bizim için en önemli duyurularından biriydi. Yeni diller ile birlikte artık Türkçe olması da çok sevindirici. Apple Intelligence ile birlikte Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamaları artık gerçek zamanlı canlı çeviri desteği sunuyor; yani farklı diller konuşan kişilerle anında iletişim kurmak mümkün olacak. Karşı taraf konuşurken canlı olarak ekranda çeviri özelliğini görebileceğiz.