İOS 26 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER





iOS 26 ile birlikte hem optimizasyon hem de yenilik tarafında birçok özellik geliyor olsa da bazı yönlerin daha çok öne çıktığını söyleyebiliriz.

Bunların başında Liquid Glass arayüzü, uygulama ikonları ve menülere daha şeffaf ve cam benzeri bir görünüm geliyor.















