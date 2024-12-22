Ocak 2025'te gizlice girecek olan Avrupa Birliği düzenlemesi, tüm elektronik cihazların USB-C portunu desteklemesini zorunlu kılıyor. iPhone SE (3. nesil) ve iPhone 14 modelleri, halihazırda Lightning portu kullanıyor ve bu nedenle yeni düzenlemeye uyum sağlamıyor. Apple, bu modelin USB-C portuna sahip yeni sürümlerini üretme yerine, Avrupa'daki satışlarını yıl sonunda sonlandırmayı tercih etti.