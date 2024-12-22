Avrupa Birliği'nin tüm şarj cihazlarının USB-C kullanmasını zorunlu kılan yeni düzenlemesi, iPhone SE ve 14'ün Lightning portu nedeniyle uyumsuz kalmasına neden oldu. Bu sebeple, USB-C portuna sahip olmayan iPhone'ların Avrupa'da satışı durdurulacak. İşte Apple'ın durdurduğu iPhone modelleri.
Apple, Avrupa Birliği'nin yeni şarj portu düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla, Lightning portuna sahip iPhone SE (3. nesil) ve iPhone 14 modellerinin Avrupa'daki satışlarını 2024 yılı sonunda durduracak. Bu adım, Apple'ın birimlerinde USB-C portuna geçişin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Ocak 2025'te gizlice girecek olan Avrupa Birliği düzenlemesi, tüm elektronik cihazların USB-C portunu desteklemesini zorunlu kılıyor. iPhone SE (3. nesil) ve iPhone 14 modelleri, halihazırda Lightning portu kullanıyor ve bu nedenle yeni düzenlemeye uyum sağlamıyor. Apple, bu modelin USB-C portuna sahip yeni sürümlerini üretme yerine, Avrupa'daki satışlarını yıl sonunda sonlandırmayı tercih etti.
iPhone hangi modeli satılmayacak?
iPhone SE (3. nesil): Uygun fiyatlı bir seçenek olarak 2022 yılında piyasaya sürülen bu model, Lightning portu kullanıyor.
iPhone 14 Serisi: 2022 yılında tanıtılan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri de Lightning portuna sahip.
Yeni Modeller: Apple'ın, piyasada piyasaya süreceği iPhone modellerinde USB-C portuna geçiş yapılması bekleniyor.
iPhone SE'nin Geleceği: Apple'ın uygun fiyatlı modeli olan iPhone SE'nin yeni versiyonlarının USB-C portuyla gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Üretimi Durdurulan iPhone'lar
İPhone (1. nesil)
İPhone 11 Pro
İPhone 12 Pro
İPhone 3G
İPhone 3GS
İPhone 4
İPhone 4S
İPhone 5
İPhone 5C
İPhone 5S
İPhone 6
İPhone 6S
İPhone 7
İPhone 8
İPhone SE
İPhone X
İPhone XR
İPhone XS
iOS 18 ile uyumlu iPhone modelleri
iOS 18, 16 Eylül 2024 tarihinde Türkiye saati ile 20.00'de iPhone kullanıcıları için yayınlandı. iPhone’unuzu, modelinizle uyumlu en son iOS yazılımına güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidin.
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)