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Apple'dan Şaşırtıcı Karar: iPhone SE ve 14 Avrupa'da Raftan Kalkıyor!

Apple'dan Şaşırtıcı Karar: iPhone SE ve 14 Avrupa'da Raftan Kalkıyor!

14:0122/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
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iPhone hangi modelleri kaldıracak?

Avrupa Birliği'nin tüm şarj cihazlarının USB-C kullanmasını zorunlu kılan yeni düzenlemesi, iPhone SE ve 14'ün Lightning portu nedeniyle uyumsuz kalmasına neden oldu. Bu sebeple, USB-C portuna sahip olmayan iPhone'ların Avrupa'da satışı durdurulacak. İşte Apple'ın durdurduğu iPhone modelleri.

Apple, Avrupa Birliği'nin yeni şarj portu düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla, Lightning portuna sahip iPhone SE (3. nesil) ve iPhone 14 modellerinin Avrupa'daki satışlarını 2024 yılı sonunda durduracak. Bu adım, Apple'ın birimlerinde USB-C portuna geçişin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ocak 2025'te gizlice girecek olan Avrupa Birliği düzenlemesi, tüm elektronik cihazların USB-C portunu desteklemesini zorunlu kılıyor. iPhone SE (3. nesil) ve iPhone 14 modelleri, halihazırda Lightning portu kullanıyor ve bu nedenle yeni düzenlemeye uyum sağlamıyor. Apple, bu modelin USB-C portuna sahip yeni sürümlerini üretme yerine, Avrupa'daki satışlarını yıl sonunda sonlandırmayı tercih etti.

iPhone hangi modeli satılmayacak?

iPhone SE (3. nesil): Uygun fiyatlı bir seçenek olarak 2022 yılında piyasaya sürülen bu model, Lightning portu kullanıyor.

iPhone 14 Serisi: 2022 yılında tanıtılan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri de Lightning portuna sahip.

Yeni Modeller: Apple'ın, piyasada piyasaya süreceği iPhone modellerinde USB-C portuna geçiş yapılması bekleniyor.

iPhone SE'nin Geleceği: Apple'ın uygun fiyatlı modeli olan iPhone SE'nin yeni versiyonlarının USB-C portuyla gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Üretimi Durdurulan iPhone'lar

İPhone (1. nesil)

İPhone 11 Pro

İPhone 12 Pro

İPhone 3G

İPhone 3GS

İPhone 4

İPhone 4S

İPhone 5

İPhone 5C

İPhone 5S

İPhone 6

İPhone 6S

İPhone 7

İPhone 8

İPhone SE

İPhone X

İPhone XR

İPhone XS


iOS 18 ile uyumlu iPhone modelleri

iOS 18, 16 Eylül 2024 tarihinde Türkiye saati ile 20.00'de iPhone kullanıcıları için yayınlandı. iPhone’unuzu, modelinizle uyumlu en son iOS yazılımına güncellemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidin. 

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

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