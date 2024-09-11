İşgücü Uyum Programı (IUP) başvuruları, 4 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında alınmış ve yoğun ilgi görmüştü. İşgücü Uyum Programı kapsamında Ankara Çankaya’daki okullara çalışacaklar çekilen kura neticesinde belirlendi. İşte İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) Çankaya kura sonuçları isim listesi.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi için Kura çekimi yapıldı. Kura neticesinde İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) Çankaya kura sonuçları isim listesi açıklandı.