İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları binlerce üniversiteli tarafından araştırılıyor. İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu bildirildi. Programa müracaat eden öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları tamamlandı. Bu sene 2025 yılı için 200 bin üniversite öğrencisinin programı dahil olmasıyla beraber gençler adına önemli bir fırsat olacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları üniversiteye göre değişkenlik gösteriyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışmak üzere başvuran öğrencilerin ilgili üniversitenin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu bildirdi. Farklı platformlarda bir araya geldikleri gençlerin iş tecrübesi eksiklikleri olduğunu tespit ettiklerini belirten Güneş, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı hazırladıklarını söyledi.
Programın, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan aktif iş gücü programı olduğunu aktaran Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sağladığını hem de çalışma disiplini kazandırdığını dile getirdi.
Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.
Güneş, programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NOTER KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde; sürdürülebilir kampüs, kampüs altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari destek, toplumsal hizmet ve iş birliği, öğrenci gelişim ve uyum, dijital dönüşüm ve inovasyon ile girişimcilik ekosistemi faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen, 801 kişilik İŞKUR Gençlik Programı'nın noter kura çekimi tamamlanmıştır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları Açıklandı!
801 öğrencimiz, bugün Nasrettin Hoca Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi!
Başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar ve sonraki adımlar resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır.
Programa seçilen öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz!