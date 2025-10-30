Yıldız Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci tamamlandı. İŞKUR Gençlik Programına başvurusu yapanlar arasında, Davutpaşa Kampüsü içi 1.184 öğrenci ile Beşiktaş Kampüsünde çalışacak 200 öğrencinin belirlenmesi için noter huzurunda kuralar çekilecek. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları ne zaman çekilecek?
Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği yapılarak düzenlenen ve bir aktif işgücü programı olan İŞKUR Gençlik Programı başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular 21-25 Ekim tarihleri arasında alındı. İŞKUR Gençlik programı kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere 1384 kontenjan ayrıldı.
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde çalışacak olan 1.184 öğrencinin ve Beşiktaş Kampüsünde çalışacak olan 200 öğrencinin belirlenmesi için 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00'de üniversitenin Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonunda noter kura çekimi gerçekleştirilecektir.
İŞKUR Gençlik Programı başvurularının tamamlanmasının ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Kura sonucu oluşturulan listeler nihai liste niteliği taşımamakta olup, gerekli inceleme ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır.
İŞKUR Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:
Programa katılım sağlanan süre için öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.083,00 TL ödeme yapılacak olup, ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri karşılanacaktır.
Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.
Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.
Üniversitemizde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak görev yapmakta olan öğrencilerimizden, İŞKUR Gençlik Programından faydalanmak isteyenlerin programa başvuru tarihinden en az 1 gün öncesinde bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir.
İŞKUR Gençlik Programına ilişkin tüm detaylı bilgiler https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/iskur-genclik-programi internet adresinde yer almaktadır.