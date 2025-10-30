İŞKUR Gençlik Programı İçin Genel Bilgiler:

Programa katılım sağlanan süre için öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.083,00 TL ödeme yapılacak olup, ayrıca katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri karşılanacaktır.

Tüm program boyunca haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.

Katılımcı olarak belirlenen her bir öğrencinin katılım günleri ve katılım gün sayıları belirlenirken; öğrencilerin ders programları ve talepleri göz önünde bulundurulur.

Üniversitemizde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak görev yapmakta olan öğrencilerimizden, İŞKUR Gençlik Programından faydalanmak isteyenlerin programa başvuru tarihinden en az 1 gün öncesinde bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir.

İŞKUR Gençlik Programına ilişkin tüm detaylı bilgiler https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/iskur-genclik-programi internet adresinde yer almaktadır.