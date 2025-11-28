Yeni Şafak
İŞKUR iş ilanları yenilendi: KPSS'li, KPSS'siz, kadrolu, sözleşmeli memur ve işçi alımı yapılacak! İşte Türkiye geneli İŞKUR açık iş ilanı

28/11/2025, Cuma
Kamu personel alım ilanları aralık ayının giriyor olmasıyla birlikte gündeme geldi. İŞKUR, Kasım ayına özel yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Türkiye İş Kurumu, yurt genelinde geçerli olmak üzere binlerce personel alımı ile yeni bir istihdam kampanyasını başlattı. İŞKUR açık iş ilanı olan iler arasında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat, Elazığ da var. Yayınlanan ilanlara göre KPSS şartı aranmadan pek çok farklı kadroda alım yapılacak. Başvurular arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yapılarak ilanlara kolayca başvuru yapılabiliyor. İşte güncel İŞKUR açık iş ilanları.

İŞKUR iş ilanları, İŞKUR açık iş ilanı, İŞKUR kasım ayına ilişkin personel alımı iş ilanı yayınladı. İŞKUR tüm Türkiye genelinde geçerli olacak 76.648 kişilik dev bir personel alımı başlattığını duyurdu. KPSS puanı olmadan bekçi, muhasebe elemanı, garson, harita mühendisi, ebe-hemşire, kalite kontrolcü, beden işçisi alımı yapılmakta. Personel alımı yapılacak iller arasında Gaziantep, Uşak, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, Amasya, Diyarbakır, Tekirdağ, Hatay, Konya da er almakta. İşte İŞKUR açık iş ilanları.

