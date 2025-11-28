Kamu personel alım ilanları aralık ayının giriyor olmasıyla birlikte gündeme geldi. İŞKUR, Kasım ayına özel yeni personel alımı ilanlarını duyurdu. Türkiye İş Kurumu, yurt genelinde geçerli olmak üzere binlerce personel alımı ile yeni bir istihdam kampanyasını başlattı. İŞKUR açık iş ilanı olan iler arasında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat, Elazığ da var. Yayınlanan ilanlara göre KPSS şartı aranmadan pek çok farklı kadroda alım yapılacak. Başvurular arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yapılarak ilanlara kolayca başvuru yapılabiliyor. İşte güncel İŞKUR açık iş ilanları.

