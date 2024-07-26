"İŞKUR işsizlik maaşı 120 gün şartı devam ediyor mu?" sorusu, işsiz kalan birçok kişi tarafından merak edilen önemli bir konudur. Bu sorunun cevabı, işsizlik maaşı almak isteyenlerin haklarını bilmesi açısından büyük önem taşır. İşsizlik maaşı alma şartları arasında “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma” koşulu yer almakta. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar, kaç ay alınır?
İŞKUR, Türkiye İş Kurumu’nun kısaltmasıdır ve işsiz vatandaşlara çeşitli hizmetler sunarak iş bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. İşsizlik, bireylerin çeşitli nedenlerle işlerini kaybetmeleri ve yeni bir iş bulma sürecinde olmaları durumunu ifade eder. İŞKUR, işsiz vatandaşlara destek sağlayarak işsizlik sürecinde maddi ve manevi yardımda bulunur. Peki İŞKUR işsizlik maaşı 120 gün şartı devam ediyor mu kalktı mı, İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç ay alınır?
İŞKUR işsizlik maaşı için 120 gün şartı devam etmekle birlikte, bu şartın kapsamı 2019 yılından itibaren genişletilmiştir. İşsiz kalan kişilerin işsizlik maaşı alabilmeleri için son 120 gün içinde sigortalı olarak çalışmış olmaları yeterlidir. Ancak işsizlik maaşı başvurusu yapmadan önce tüm şartları detaylı bir şekilde öğrenmek önemlidir.
İŞKUR İşsizlik Maaşı Almada 120 Gün Şartı Devam Ediyor Mu?
İŞKUR’un işsizlik maaşı için hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Dolayısıyla, işsizlik maaşı almak isteyen bireylerin, işten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca aralıksız çalışmış olması gerekmektedir.
İŞKUR işsizlik maaşı, işini kaybeden bireylerin geçici olarak maddi destek almasını sağlayan bir sosyal güvencedir. İşsizlik maaşından yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
İŞKUR İşsizlik Maaşı alma başvuru şartları neler?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
Hizmet akdi ne demektir?
Hizmet akdi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi ifade etmektedir.
İşsizlik Maaşı ne kadar, kaç ay alınır?
hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İşsizlik maaşı kaç gün primle ne kadar maaş alırım?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İşsizlik Maaşı Alırken Hangi Yol İzlenmeli?
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;
ikamet adresinin değişmesi,
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
silahaltına alınılması,
yurtdışına çıkılması,
bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,
hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.
İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
İşsizlik ödeneği yeniden başlatma nasıl yapılır?
Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir.
Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.
Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.
İşsizlik maaşı alanlar hangi haklardan yararlanır?
İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler
İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi.
İşsizlik Maaşından Kesinti Yapılıyor Mu?
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
İşsizlik maaşı ne zaman, nereye yatıyor?
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.