İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da deprem mi oldu mu? 9 Ekim Son Depremler

Marmara Bölgesi’nde öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.33’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

