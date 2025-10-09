Yeni Şafak
İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da deprem mi oldu mu? 9 Ekim Son Depremler

İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da deprem mi oldu mu? 9 Ekim Son Depremler

14:199/10/2025, Perşembe
Marmara Bölgesi’nde öğle saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.33’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Marmara Bölgesi’nde bugün öğle saatlerinde hissedilen deprem kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD’ın açıklamasına göre, saat 13.33’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi. Sarsıntı, İstanbul’un bazı ilçeleri dahil olmak üzere bölge genelinde hissedildi. Depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

İstanbul Silivri merkezli, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin Marmara Denizi'nin 27 kilometre açığında meydana geldiğini belirtti.

İstanbul açıklarında deprem oldu. Sarsıntının Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli'de de hissedildiği öğrenildi.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 13:33'te gerçekleşen depremin merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesine 27.11 km uzaklıkta. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi.

