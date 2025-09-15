Yeni Şafak
22 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak! İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ- AYEDAŞ 15 Eylül planlı elektrik kesintisi programı

Tuğba Güner
11:4015/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
İstanbul'da bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanacak olan Elektrik kesintilerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) açıkladı. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte BEDAŞ’ın açıklamasına göre 15 Eylül İstanbul’da elektrik kesilecek ilçeler ve elektriklerin kesileceği saatler…

Elektrik kesintileri, planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek. İşte 15 Eylül Pazartesi ilçe ilçe, mahalle mahalle İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 15 Eylül Pzartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

#istanbul elektrik kesintisi
#bedaş
#ayedaş
#Elektrik kesintisi sorgulama
