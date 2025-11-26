Yeni Şafak
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 26 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

10:5326/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 26 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 26 Kasım Çarşamba İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 26 Kasım 2025 barajların doluluk oranları…

İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 26 Kasım tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI


26 Kasım 2025 İSKİ kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere Barajı'nda olduğunu açıkladı. Barajda su doluluk oranı geçen yıla göre bugün itibarıyla yüzde 1,48’e geriledi.

İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:






Ömerli barajı 16,69

Darlık barajı 28,21

Elmalı barajı 49,95

Terkos barajı 21,34

Alibey barajı 11,56

Büyükçekmece barajı 20,84

Sazlıdere barajı 18,55

Istrancalar barajı 21,6

Kazandere barajı 1,48

Pabuçdere 3,31


















