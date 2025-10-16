Öncelikle bugün ve önümüzdeki günlerin hava durumuna dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye eylül ayını sıcak geçirdi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerinde geçti. Ekim ayı da bu şekilde gidiyor gibi görünüyor. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklar devam edecek" dedi.

Sıcaklıkların bu hafta ortalamalarda geçeceğini söyleyen Şen, "Geçtiğimiz hafta yüksek yerlerde kar yağdı ancak bu geçici bir kar yağışıydı. Bu hafta sonu, cuma-cumartesi çok güzel bir hava, bahar havası var. Vaktiniz varsa değerlendirin. İstanbul'da 22, Ankara'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var" ifadelerini kullandı.