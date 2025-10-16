Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporunu paylaştı ve vatandaşları uyardı. Sonbaharın etkisini artırmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşmeye başladı. İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, “Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanaklar bekleniyor” açıklamasında bulundu. Şen ayrıca, İstanbul’a kar yağacak mı? sorusuna "İstanbul'da 2 veya 3 gün kar yağacak.” şeklinde yanıt verdi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Uzmanlar, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de yaklaşan kış mevsimine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Şen, İstanbul’da kar yağacak mı? sorusuna da yanıt verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan hava durumu tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR MU VAR, KAR MI?
Türkiye sonbaharı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçirirken, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı kısa sürdü. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının geçici olduğunu belirterek hafta sonu bahar havasının etkili olacağını, İstanbul’da ise cumartesi kuvvetli sağanak beklediklerini söyledi. Şen, önümüzdeki günlerin hava durumu ile kış mevsiminin genel değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Öncelikle bugün ve önümüzdeki günlerin hava durumuna dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye eylül ayını sıcak geçirdi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerinde geçti. Ekim ayı da bu şekilde gidiyor gibi görünüyor. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklar devam edecek" dedi.
Sıcaklıkların bu hafta ortalamalarda geçeceğini söyleyen Şen, "Geçtiğimiz hafta yüksek yerlerde kar yağdı ancak bu geçici bir kar yağışıydı. Bu hafta sonu, cuma-cumartesi çok güzel bir hava, bahar havası var. Vaktiniz varsa değerlendirin. İstanbul'da 22, Ankara'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak konusu. Bu konuya da değinen Şen, şu değerlendirmede bulundu: "İstanbul'da kar yağacak. Kaç gün? 2-3 gün... Onu kesinleştireceğiz. Yılbaşından sonra soğukların biraz daha normale geldiğini, yani kış soğuklarına doğru geldiğini göreceğiz. Hatta Mart ayına da sarkacakmış gibi görünüyor."