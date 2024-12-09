İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?





Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı için henüz erken olduğunu belirtti. Şen’in açıklamasına göre:





Aralık ayı içinde kar yağışı görülme ihtimali düşük. İstanbul’da kar yağışı için en olası tarih Aralık sonu veya Ocak başı. Bir diğer uzman, Prof. Dr. Özdemir ise, Aralık’ın ikinci yarısında soğuk hava dalgalarının etkisiyle kar yağışının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti. Özdemir, “Yılbaşına karla girme ihtimalimiz düşük, ancak Ocak ayında kar beklenebilir” dedi.