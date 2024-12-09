İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Bu sorunun cevabı merak ediliyor. Kar yağışına hasret kalan İstanbullular, mega kentin ne zaman beyaza bürüneceğini merak ediyor. Bu sebeple sık sık kar tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan yeni haftayla birlikte kritik açıklamalar geldi. Peki, aralık ayında kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar...
İstanbul'da kış kapıda ve herkes kar yağışı beklentisi içinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, soğuk hava dalgaları şehri etkisi altına alıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte en güncel tahminler.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?
Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalar, kar yağışı beklentilerini daha da artırdı.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı için henüz erken olduğunu belirtti. Şen’in açıklamasına göre:
Aralık ayı içinde kar yağışı görülme ihtimali düşük. İstanbul’da kar yağışı için en olası tarih Aralık sonu veya Ocak başı. Bir diğer uzman, Prof. Dr. Özdemir ise, Aralık’ın ikinci yarısında soğuk hava dalgalarının etkisiyle kar yağışının ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti. Özdemir, “Yılbaşına karla girme ihtimalimiz düşük, ancak Ocak ayında kar beklenebilir” dedi.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji, İstanbul için beş günlük hava durumu tahminini açıkladı. Bugün (9 Aralık 2024), sağanak yağmur bekleniyor ve sıcaklık 16 derece civarında olacak. 10 Aralık 2024 Salı günü ise sağanak yağış devam edecek, sıcaklık ise 14 dereceye kadar düşecek. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ise İstanbul’daki yağışın şiddeti biraz daha artacak, sıcaklık ise 10 derece civarına inecek.
İstanbul’da Kar Yağışı İçin Gözler Ocak Ayında
İstanbul’da kar yağışına dair beklentiler devam ederken, soğuk hava dalgalarının ilerleyen günlerde etkisini artırması bekleniyor. Aralık ayı içerisinde kar yağışı ihtimali düşük görünse de, Ocak ayı İstanbul için daha olası bir dönem olabilir.
Hava durumu tahminleri ve kar yağışı ile ilgili en güncel bilgileri sitemizden takip edebilirsiniz.