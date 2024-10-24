İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: 24 EKİM 2024 İŞKUR (TYP) İUP Ekim maaşları ne zaman yatacak?

"24 EKİM 2024 İŞKUR (TYP) İUP Ekim maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR kapsamında yürütülen İş Gücü Uyum Programı (İUP) maaş ödemelerine ilişkin araştırmalar sürüyor. İşsiz vatandaşlara istihdam sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bu programda, katılımcılar maaşların hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kontrol ediyor. İlk maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, programda yer alan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, İŞKUR İş Gücü Uyum Programı (İUP) maaşları yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

1 /8 İŞKUR’un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında yürütülen İş Gücü Uyum Programı (İUP) maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşsiz vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmeyi ve iş bulma şanslarını artırmayı amaçlayan bu programda, Ekim 2024 maaş ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu olmuş durumda. İlgili duyurulara göre maaşların Ekim ayında hesaplara yatırılacağı belirtilmişti. Ekim 2024 İUP maaşlarına dair ayrıntılar haberin devamında…

2 /8 İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İUP maaş ödeme tarihleri ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İUP maaşlarının ilerleyen günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberlerde yer verilecektir.

3 /8 İUP MAAŞLARI NE KADAR? İUP katılımcılarına katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor.

4 /8 Programın ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün ve 37,5 saat olarak belirlenirken; devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır.

5 /8 Buna göre; ekim ayında 5 gün aralıksız çalışan bir işçinin yaklaşık 11 bin 334 TL kazanması bekleniyor.

6 /8 İUP'IN AMACI NEDİR? Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

7 /8 Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.