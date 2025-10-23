Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar, başarı puanını öğrenmek için arayışa geçti ve HMGS & İYÖS sonuçları ÖSYM'ye akın etti. Peki 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
İYÖS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 28 Eylül'de düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) sonuçları için 23 Ekim tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı. Adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları sorgulama ekranı...
İYÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin sınav takviminde yazan bilgiye göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınav sonuçları bugün açıklandı.
İYÖS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
HMGS VE İYÖS HAKKINDA
Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak. Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.