HMGS VE İYÖS HAKKINDA





Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak. Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.








