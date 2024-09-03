İzmir'de okul servis ücretleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen yeni tarifeyle birlikte güncellendi. Okul servis ücreti İzmir'de öğrencilerin evden okula güvenli bir şekilde taşınması amacıyla çeşitli kriterlere göre belirlenmekte olup, bu yıl için fiyatlar mesafeye göre farklılık göstermektedir. İzmir Okul Servis Ücretleri 2024/2025 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

1 / 6 İzmir'de okul servis ücretleri, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve yakıt fiyatlarındaki artışlarla birlikte önemli ölçüde yükseldi. İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.

2 / 6 Servis ücretlerine yapın zam sonrası yeni tarife İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Peki İzmir’de okul servis ücretleri ne kadar oldu? Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

3 / 6 İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025: İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert de İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılmasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandığını söyledi.

4 / 6 Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 13 bin 770 liradan 16 bin 560 liraya, 0-6 kilometre ücreti 16 bin 875 liradan 20 bin 250 liraya, 0-10 kilometre ücreti 18 bin 45 liradan 21 bin 690 liraya,

5 / 6 0-15 kilometre ücreti 21 bin 375 liradan 25 bin 650 liraya, 0-20 kilometre ücreti 25 bin 650 liradan 30 bin 780 liraya, 0-25 kilometre ücreti 28 bin 530 liradan 34 bin 245 liraya, 0-30 kilometre ücreti 31 bin 410 liradan 37 bin 710 liraya,