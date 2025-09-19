İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi duyurularını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Cuma günü İzmir’in bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak yaşadıkları bölgede su kesintisi olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte 19 Eylül Cuma bugün İZSU planlı su kesintileri ve etkilenecek ilçeler.

MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL19.09.2025 saat 00:00 ile 06:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Vana Arızası halkapınar vana montajı.

SEFERİHİSAR AKARCA, HIDIRLIK, TEPECİK 19.09.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2163 SOK.İÇİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR.

KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI 17.09.2025 saat 09:13 ile 18.09.2025 saat 11:13 arasında yaklaşık 26 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OSMANİYE MAHALLESİ DELEZEYOLU SOKAKTA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KINIK İLÇESİ MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANCAKTIR.

MENEMEN ATATÜRK PLASTİK OSB, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, İSTİKLAL, ULUS, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 17.09.2025 saat 23:00 ile 18.09.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Diğer PLANLI KESİNTİ.