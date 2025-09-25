İZSU, İzmir’de yaşayan vatandaşları ilgilendiren yeni bir duyuru yaptı. Su ve Kanalizasyon İdaresi, 25 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek planlı bakım, onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin hangi bölgelerde ve hangi saatlerde etkili olacağı da kurumun resmi internet sitesinde paylaşıldı. İzmirli vatandaşlar, “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, İZSU’nun yayınladığı program detayları merak konusu oldu.

1 /9 İzmir’de altyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. İZSU, su kesintisinin başlangıç ve bitiş saatlerini duyurdu. İşte su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve detaylar.

2 /9 BERGAMA FATİH 25.09.2025 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

3 /9 KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA MERKEZ 25.09.2025 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası POMPA HATTINDA OLUŞAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. KEMALPAŞA YOLU CAD. SÜVARİ CAD. YUKARIKIZILCA ATATÜRK MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH,ETKİLENİYOR.

4 /9 MENDERES SANCAKLI 25.09.2025 saat 09:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SANCAKLI MH. ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR...ARIZA GİDERİLMESİYLE BERABER SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SU VERİLMEYE BAŞLANACAKTIR.

5 /9 MENDERES ORTA 25.09.2025 saat 09:29 ile 11:29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası 1196 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.

6 /9 NARLIDERE ATATÜRK 25.09.2025 saat 09:38 ile 11:38 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ILGAZ SOKAKTAKİ BRAŞMAN ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLMUŞTUR.

7 /9 SEFERİHİSAR ATATÜRK 25.09.2025 saat 09:28 ile 11:28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5635 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.

8 /9 SEFERİHİSAR SIĞACIK 26.09.2025 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR.

TİRE GÖKÇEN, KAHRAT 25.09.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası.