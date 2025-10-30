İZSU’dan su kesintisi duyurusu geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Planlı kesintiler kapsamında Çeşme ve Kiraz'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt veren İZSU, ekiplerin onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte 30 Ekim İZSU su kesintisi programı ve detaylar.

1 /7 İZSU’dan yapılan su kesintisi duyurusu vatandaşların dikkatine sunuldu. İZSU’dan açıklamasına göre, İzmir’de altyapı arızaları nedeniyle şehrin çeşitli mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Ödemiş ve Seferihisar da yer alıyor. “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak İZSU, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şebekeye su verileceğini belirtti. İşte İZSU su kesintisi 30 Ekim programı açıklandı. İzmir’de sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

2 /7 ÇEŞME 16 EYLÜL 30.10.2025 saat 08:29 ile 12:33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması 3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3016 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

3 /7 KİRAZ YENİ 30.10.2025 saat 03:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

4 /7 ÇİĞLİ ATAŞEHİR 26.10.2025 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası Ø 350 LİK İSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. BÖLGE HAT VANASI KAPATILDI. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR.

5 /7 GÜZELBAHÇE YELKİ 26.10.2025 saat 07:30 ile 11:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2251 sokaktaki ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR.

6 /7 ÖDEMİŞ ÇAYLI 26.10.2025 saat 12:20 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.