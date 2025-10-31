İZSU’dan su kesintisi duyurusu geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Planlı kesintiler kapsamında Buca, Bornova ve Çeşme'nin de aralarında bulunduğu bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak. “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt veren İZSU, ekiplerin onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte 31 Ekim İZSU su kesintisi programı ve detaylar.

1 /7 İZSU’dan yapılan su kesintisi duyurusu vatandaşların dikkatine sunuldu. İZSU’dan açıklamasına göre, İzmir’de altyapı arızaları nedeniyle şehrin çeşitli mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Ödemiş ve Seferihisar da yer alıyor. “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak İZSU, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şebekeye su verileceğini belirtti. İşte İZSU su kesintisi 31 Ekim programı açıklandı. İzmir’de sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

2 /7 BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK, MERİÇ, TUNA 31.10.2025 saat 12:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4196 SOKAK NO:13

3 /7 BUCA ÇAMLIKULE, ÇAMLIPINAR 31.10.2025 saat 13:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 254/44 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

4 /7 ÇEŞME 16 EYLÜL 31.10.2025 saat 13:41 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 3016 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

5 /7 KARABURUN SAİP 31.10.2025 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SAİP MAHALLESİ SAİPALTI KÜME EVLERİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

6 /7 KARŞIYAKA AKSOY, DONANMACI 31.10.2025 saat 11:10 ile 15:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1737 SOKAK NO:14 ÖNÜ MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1737 X 1730 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.

MENEMEN VİLLAKENT 31.10.2025 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1135 SOKAKTA TÜRKTELEKO'MUN ANA BORUYA ZARAR VEMESİNDEN DOLAYI.

ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, İNÖNÜ, ZAFER 31.10.2025 saat 14:10 ile 17:11 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KUVVETLİ (422 SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KUVVETLİ,ZAFER,ATATÜRK.ANAFARTALAR VE İNÖNÜ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.