Chery'nin Türkiye'ye getirdiği premium markası JAECOO, eylül ayında sunduğu avantajlı finansman olanakları ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. JAECOO, 7 4×4 özellikleri ve araziye uygun tasarımıyla hem şehir içinde hem de zorlu arazi şartlarında lüks SUV deneyimi yaşatıyor.
Türkiye arazi SUV pazarına yeni bir soluk getiren JAECOO 7’nin Evolve (4x4) versiyonu, ticari müşterilere özel kampanyalı fiyatlarını duyurdu.
JAECOO 7 GÜNCEL FİYATI NE KADAR?
Kredi Tutarı
Vade
Taksit Tutarı İndirimli
Müşteri Toplam Geri Ödeme
1.000.000,00 TL
12
100.151,83 TL
1.203.021,00 TL
400.000 TL
6
66.666,67 TL
400.000 TL
JAECOO 7 ÖZELLİKLERİ
JAECOO 7, off-road sürüşlerinde devrim yaratan ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatılıyor. Kum, kar ve off-road da dahil olmak üzere yedi sürüş modu sunan bu sistem, farklı sürüş gereksinimlerine mükemmel bir çözüm sunuyor.
Üst düzey kalite ve mükemmel sürüş deneyimiyle öne çıkan JAECOO 7'nin akıllı kokpiti ise üstün tepki hızı, akıcı performansı ve gelişmiş kullanım özellikleri için sektördeki en gelişmiş Snapdragon 8155 çiple donatıldı.
Modelin 14,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, gelişmiş ve sürükleyici bir teknolojik deneyim sağlıyor. Yeni sektör lideri sanal gösterge paneli ve 540° gelişmiş görüş sistemi ile sürücülerin çevreleriyle ilgili bilgilere zahmetsizce erişmelerini sağlayarak sürüş güvenliğini artırırken, kullanıcılara sorunsuz bir off-road yolculuğu sağlıyor. Ayrıca benzersiz 8 hoparlörlü SONY surround ses sistemi ile 64 renkli ortam aydınlatması bir araya gelerek sürükleyici bir sürüş deneyimi yaratıyor.
2025 model JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.
GÜVENLİK
JAECOO 7, uluslararası güvenlik standartlarını eksiksiz bir şekilde karşılar. Yenilikçi kafes tasarımı, %80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelikten yapılan gövdesi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile yolcularının güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ (ADAS)
JAECOO, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlayan, aynı zamanda yolculuğunuzu daha konforlu ve emniyetli hale getiren toplam 21 akıllı sürüş fonksiyonuna sahiptir.