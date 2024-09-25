Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmemiş olsa da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair sinyaller verdi. Güler, "Hem prim miktarını hem yaşı hem de ödenen süreyi dikkate alarak daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturmalıyız" dedi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş da bu konuda açıklamalarda bulundu.