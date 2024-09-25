Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş için SGK Başuzmanı İsa Karakaş önemli gelişmeyi sundu. Kademeli emeklilik düzenlemesine dikkat çeken Karataş, bu sistemin zamanla yumuşatılması gerektiğini belirtti ve "Eninde sonunda bu düzenleme yapılacaktır. Kademeli emeklilikle ilgili bir düzenlemenin gerçekleşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
EYT kapsamına girmeyen çalışanlar kademeli emeklilik beklerken, ‘kademeli emeklilik gelecek mi? Ne zaman gelir?’ gibi sorulara yanıt arıyorlar. Milyonlarca kişi bu değişiklikleri yakından takip ederken SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarih vererek düzenlemenin yapılmasının bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, alınacak emekli maaşını etkileyecek mi, sorusuna en net cevabı verdi. İsa Karakaş ayrıca kademeli emekliliğin çıkacağı tarihi açıkladı.
EYT kapsamına girmeyen çalışanlar, kademeli emeklilik sistemine ilişkin detayları merak ederken, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişleri olanlar, yaş şartının sigorta tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve mevcut 58-60 yaş sınırlamasının kaldırılmasını talep ediyor. Bu talepler doğrultusunda kademeli emeklilik sistemi, birçok çalışan için gündemde kalmaya devam ediyor.
Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmemiş olsa da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair sinyaller verdi. Güler, "Hem prim miktarını hem yaşı hem de ödenen süreyi dikkate alarak daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturmalıyız" dedi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş da bu konuda açıklamalarda bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKAR?
TGRT Haber'e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emekliliğin mutlaka getirileceğini belirtti. Karakaş, "Kademeli emeklilik eninde sonunda gelecek. Çünkü sosyal güvenlik sistemi bir zincirdir ve EYT ile bu zincir koptu. 17 yıl, 24 yıl gibi büyük farklar kabul edilebilir değil" dedi. Karakaş, bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ve 2027'de bir değişiklik beklediğini sözlerinek ekledi.