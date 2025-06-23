2000-2008 yılları arasında sigorta girişi yapılan milyonlarca kişi, kademeli emeklilik düzenlemesi için gözünü Meclis’e çevirdi. EYT kapsamına giremeyen bu kesim, emeklilik yaşını öne çekecek yeni bir sistemin torba yasa ile hayata geçmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeler yakından takip edilirken, kademeli emeklilik düzenlemesinin 1999-2008 arası SGK girişi olanlara yönelik olarak hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak ediliyor. Meclis’e sunulması beklenen torba yasa taslağında bu konunun yer alıp almadığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na kayıt yaptıran milyonlarca kişi için yeni bir emeklilik düzenlemesi beklentisi oluştu. 8 Eylül 1999 sonrası işe giren ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar, kademeli emeklilik sistemiyle yeniden umutlandı. İşe giriş tarihlerine göre değişen kademeli yaş şartları konuşulurken, yeni modelde 44, 45, 48, 49, 50 ve 51 yaş kriterleri masaya geldi. Önerilen sistemde, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülebilir. Kademeli emeklilik beklentisi, 1999-2008 arası SGK girişi bulunanları kapsıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlık aşamasındaki torba yasa teklifinde bu düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da açıklamalarda bulunmuştu.
2025 YILINDA EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşına gelmeden önce, çalışma sürelerini esneterek emeklilik sürecine adım atmaları için sağlanan bir düzenlemedir.
Bu uygulama, emeklilik yaşını doldurmuş fakat aktif çalışmaya devam etmek isteyen bireylerin, iş yüklerini kademeli olarak azaltmalarına olanak tanır. Bu sistem, emekli olmayı bekleyen çalışanların daha verimli bir geçiş yapmalarını sağlarken, iş gücünün yaşlanmasıyla ilgili yaşanan zorlukları da hafifletir.
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, ÇIKACAK MI?
EYT hakkından faydalanarak emekli olmalarına imkan tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşına bağlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi.
Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz” dedi.