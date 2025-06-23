2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na kayıt yaptıran milyonlarca kişi için yeni bir emeklilik düzenlemesi beklentisi oluştu. 8 Eylül 1999 sonrası işe giren ancak EYT düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar, kademeli emeklilik sistemiyle yeniden umutlandı. İşe giriş tarihlerine göre değişen kademeli yaş şartları konuşulurken, yeni modelde 44, 45, 48, 49, 50 ve 51 yaş kriterleri masaya geldi. Önerilen sistemde, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülebilir. Kademeli emeklilik beklentisi, 1999-2008 arası SGK girişi bulunanları kapsıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlık aşamasındaki torba yasa teklifinde bu düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da açıklamalarda bulunmuştu.