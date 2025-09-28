EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik taleplerine çevrildi. 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, emeklilik hakkı için adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Muhalefet partilerinden ardı ardına kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğin vurgulanıyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) de özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanların mağduriyetine dikkat çekerek kademeli emeklilik için yaş ve prim gün tablosunu açıkladı. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise bu düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı, kademeli emeklilikte yaş şartı ve prim günlerinin nasıl belirleneceği. İşte kademeli emeklilik yaş ve prim şartı.
EYT düzenlemesi sonrası kademeli emeklilik talepleri artarken, 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, mevcut yaş ve prim şartlarının mağduriyet oluşturduğu belirtilerek yeni bir yasal çerçeve için çağrı yapıyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), özellikle 2000-2008 arası sigortalılar için önerdiği kademeli emeklilik modelinde, sigorta başlangıç tarihine göre yaş sınırlarını 45-52 arasında (kadınlar için) ve 45-53 arasında (erkekler için) belirlerken, prim günlerini 6.400-7.200 arasında esnetmeyi savunuyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, EYT benzeri yaşa takılanlar için düzenleme nasıl şekillenecek, prim ve yaş şartları ne olacak?
Kademeli emeklilik gelecek mı, çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?
Kademeli emeklilik düzenlemesi için hükümetten gelecek açıklama merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş, özellikle 1999 sonrası sigorta girişliler, konuyla ilgili her gün yeni gelişmeleri takip ediyor. Yoğun ilgi ve talepler artarken, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, ne zaman hayata geçecek?" sorusu gündemin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.
Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda konuya dair tartışmalar devam ederken hükümetten olumlu bir sinyal henüz gelmiş değil. Kısa zaman içinde olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kademeli emekliliği muhalefet destekliyor mu?
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, kademeli emeklilik konusunda, “Kaliteli yasama tek çözümdür, kimse ötekileştirilmeden bu mesele enine boyuna çözülmelidir. Kanun teklifleri verildi, biz bu çalışmaların arkasındayız” derken, Müsavat Dervişoğlu da kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Suat Kılıç da, “Adalet mülkün temelidir, devlet adaleti tesis etmekle mükelleftir. Milyonlar, kademeli emeklilik beklemektedir” dedi.
Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı nasıl olacak?
Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.
Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. İşte kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim