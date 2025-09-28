Kademeli emeklilik gelecek mı, çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Kademeli emeklilik düzenlemesi için hükümetten gelecek açıklama merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş, özellikle 1999 sonrası sigorta girişliler, konuyla ilgili her gün yeni gelişmeleri takip ediyor. Yoğun ilgi ve talepler artarken, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, ne zaman hayata geçecek?" sorusu gündemin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda konuya dair tartışmalar devam ederken hükümetten olumlu bir sinyal henüz gelmiş değil. Kısa zaman içinde olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.