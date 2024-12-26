Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürülüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak. Her statüdeki kamu çalışanları sadece bir görevi için maaş alacak bu maaş 92 bin TL'yi geçemeyecek. İşte düzenlemenin tüm detayları.
TBMM Genel Kurulu'nda tasarruf paketinin altyapısını oluşturan ve kamu kurumu yönetimlerine atananlara tek ücret sınırı getiren teklif kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasalaşan tasarruf paketinde son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi.
2025 yılından itibaren kamu çalışanlarının çift maaş almasının önüne geçilecek. Yeni düzenleme, kamuda mali disiplin ve eşitlik sağlama amacıyla hayata geçiriliyor. Tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Kamu görevlilerinin çift maaş dönemi bitiyor mu?
Kamu görevlilerinin çift maaş almasına engelleyen düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Çalışanların sadece bir yerden maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine ilişkin yasal düzenleme 2025'te yürülüğe girecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye ödemeleri adı altında ödeme yapılmayacak.
Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.
Huzur hakkı, ücret, ikramiye tutarları ne kadar olacak?
Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam bugün itibarıyla 98 bin liraya karşılık geliyor.
Birden fazla görev alan personele ödenecek tutarı ne olacak?
Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak.
Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun düzenlemesinin detayları için tıklayın