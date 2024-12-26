Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Devlet memurları kanun teklifi içeriği nedir yeni düzenlemede neler var?

Kanunla, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları uyarınca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekli (IV) sayılı cetvelinde sayılmayan kadro ünvanlarında veya hizmet sınıflarında görev yapanlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamları dikkate alınacak.

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda yapılan değişiklikle, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan şartları taşımak kaydıyla Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilecek.

Ek gösterge bakımından bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen kadro, pozisyon ve görevler ile il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları hariç, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar hakkında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacak.

Bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro ve pozisyonlarına atananların öncelikle bulundukları kurumda veya ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflarda yürüteceği izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi görev ve hizmetler ile buna dair uygulamanın izlenmesine ve yönlendirilmesine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu kapsamında ilgili kadrolara atananlar veya atanmış sayılanlar ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri kapsamında TBMM İdari teşkilatında müşavir ünvanlı kadrolara atananların, bulundukları kurumda veya ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflarda yürüteceği görev ve hizmetlerde, talepleri üzerine görevlendirilmelerine imkan tanınacak. Buna yönelik usul ve esasları belirlemeye TBMM Başkanlık Divanı yetkili olacak.

Yurt dışı teşkilatında daimi görevlere atanma

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye, yurt dışı teşkilatında daimi göreve atanacaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlara ilişkin madde eklenecek. Buna göre, yurt dışı teşkilatlarındaki daimi görevlere, bakan veya atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atama yapılacak.

Atamalarda, Devlet Memurları Kanunu'ndaki devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları taşımak, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, gerekli ve yeterli mesleki bilgiye sahip olmak, yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmak, hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalışmış olmak, son 5 yıl içinde aylıktan kesme cezasını veya son 10 yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için kendi mevzuatında yurt dışı teşkilatındaki daimi görevlere atanmaya engel olarak belirlenen disiplin cezalarını almamış olmak şartları aranacak.

Adalet Bakanlığı yurt dışı teşkilatında yer alan yurt dışı daimi görev kadrolarına, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş hakim ve savcılar arasından muvafakatleri alınarak atama yapılacak.

Bu kişilerin yurt dışı daimi görev süresi 3 yıl olacak. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Adalet Bakanının onayıyla bir yıla kadar uzatılabilecek. Görev süresi sona erenler, 2 yıldan az olmamak üzere yurt dışı daimi görev süresi kadar yurt içinde hizmet yapmış olması şartıyla en fazla bir kez daha atanabilecek. Yurt dışı daimi göreve atanan hakim ve savcılara, 657 sayılı Kanun kapsamında daimi görevle yurt dışı kadrolarında bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek. Bu kişiler hakkında, disiplin, sicil ve terfi hususlarında Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan hakimlere ilişkin hükümler uygulanacak.

Bu kadrolara ilişkin hususlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı yurt dışı teşkilatına atanacak astsubaylar hakkında "en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak" şartı aranmayacak. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca yönetmelikle belirlenecek. Kanunla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına ait bazı devlet memuru kadroları arasında herhangi bir farklılık olmaması amacıyla düzenleme yapılacak. Bu hüküm, 15 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.







