Kamu toplu işçi sözleşmeli sonucu memur zammı toplu sözleşme görüşmelerini nasıl etkileyecek?

2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü de sadece kamu işçileri için değil, memurların toplu sözleşmesi ile özel sektörde yürütülecek toplu iş sözleşmeleri açısından da referans niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak grup toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere, birçok sektörde bu protokolün etkili olması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranları, kamu çalışanlarının maaşlarında 6 aylık zaman dilimlerinde 4 dönem belirleyici olacak.