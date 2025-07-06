Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. TÜHİS’in yeni teklifi sendikalar tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. TÜRK-İŞ'ten sürece ilişkin yeni açıklama geldi. Peki Kamu işçi zammı 3. teklif ne zaman verilecek? 2025 yılı kamu işçi zammı ne zaman belli olacak? İşte Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde son duruma ilişkin detaylar.
Türkiye genelinde 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifi de işçi sendikaları tarafından kabul edilmedi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama (MTA) işçilerinin de içinde bulunduğu kamu işçileri adına yürütülen müzakerelerde, hükümet adına masada yer alan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) bugün ikinci teklifini sundu.
Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.
Kamu işçi zammı 3. teklif ne zaman verilecek?
TÜHİS'in kendilerine birinci altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu belirten Atalay, şunları ifade etti:
"Bizim talep ettiğimiz oran belli. Buna karşılık kamu işvereninin ilk teklifi ilk yıl için yüzde 16+8 oldu. Bugün ise yüzde 1-2 puanlık artış yapıp, bunu yeni teklif gibi sundular. Bu yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif değil. Bugün masa sustu ama işçi konuşmaya devam edecek. Bu teklif TÜHİS'in teklifi değil, TÜHİS aracı. Üçüncü teklifi, ilk iki teklifin arkasında kimler varsa onlardan bekliyoruz."
Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nun süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmak için 30 Haziran'da saat 11.00'de toplanacağını bildirdi.
Atalay, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'a kadar hükümetin talepleri karşılamaması halinde grev kararı alacaklarını söyledi.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.