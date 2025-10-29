Kamu kurum ve kuruluşları, yılın farklı dönemlerinde ihtiyaç duydukları kadrolar için personel ve memur alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu ilanlar arasında hem KPSS şartı arayan hem de KPSS’siz personel alımı yapan kurumlar yer alıyor. Adaylar, eğitim durumlarına ve mesleki yeterliliklerine uygun pozisyonlara başvurarak kamuya atanma fırsatı yakalayabiliyor. Her kurumun alım koşulları, unvanlara ve görev yerlerine göre farklılık gösterebiliyor. Güncel kamu personel alımı ilanları, Resmî Gazete’de ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın resmi platformlarında yayımlanıyor. İşte, güncel kamu memur ve personel alımı ilanlarına dair tüm detaylar.

KPSS gerektiren ve gerektirmeyen kamu personel alımı fırsatları hangi bakanlık ve kurumlarda var? İşte, Sağlık Bakanlığı kamu personel alımı güncel iş ilanlarına dair detaylar.

2 /15 KPSS'siz memur alımı , Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2025 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

3 /15 Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

4 /15 Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 17-31 Ekim

Amasya Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 28 Ekim 11 Kasım

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı 28 Ekim 4 Kasım

SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak 20 Ekim 2 Kasım

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 21 Ekim 5 Kasım

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı müfettiş yardımcısı alımı 20-31 Ekim Türkiye İş Kurumu bilişim personeli alımı yapıyor 21 Ekim 3 Kasım

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı 28 Ekim 8 Kasım

Kamu İhale Kurumu ihale uzman yardımcısı alımı 20-31 Ekim

Avrupa Birliği Başkanlığı uzman yardımcısı alımı 3-14 Kasım