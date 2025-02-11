Kar tatili olan iller için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı gelmişti. Birçok bölgemizde etkili olan yağışlar sonrasında öğrenci ve veliler tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. İstanbul'da birçok ilçede eğitim ve öğretime ara verildi. Peki 12 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? Hangi illerde okullar yarın tatil olacak?
"12 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? Hangi illerde okullar yarın tatil olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu birçok ilimizden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte son açıklamalar...
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI
9 ilçede okulların tatil edilmesi sonrası İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde okulların tatil edilmeyeceğini ifade etti.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir."
"Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."
"Bu kapsamda Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."
İSTANBUL'DA OKULLAR 12 ŞUBAT'TA TATİL Mİ?
İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) tarihinde de okullar tatil edilmesi bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI
AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?
12 Şubat Çarşamba günü için herhangi bir tatil açıklaması henüz gelmedi Valilik açıklamaları ile kar tatili haberleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.
BUGÜN HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Adana Aladağ ilçesinde, Samsun 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Çorum Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime, Ordu Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.