İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

9 ilçede okulların tatil edilmesi sonrası İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, il genelinde okulların tatil edilmeyeceğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir."

"Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."

"Bu kapsamda Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ⁠Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."