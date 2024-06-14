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KARNE TEBRİK MESAJLARI 2024: Kısa, komik ilkokul, ortaokul, lise karne sözleri...

10:57 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Karneler 14 Haziran günü öğrencilere verilecek ve 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sona erecek. Okulların kapanmasına az bir zaman kala karne tebrik mesajları gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin motivasyonunu artıracak en güzel karne mesajlarını sizler için derledik. İşte 2024 karne tebrik mesajları...

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Okullar bu cuma günü kapanıyor ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline kavuşuyor. Öğrenciler karnelerini yüz yüze alacaklar. Karneler için geri sayım başlamışken, en güzel karne mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte 2024 karne tebrik mesajları...

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KARNE TEBRİK MESAJLARI

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.

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Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

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Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim.

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Karnendeki bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder başarını canı gönülden kutlarım.

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Senin gibi bir çocuğu doğurduğum ve sahip olduğum için çok mutluyum. Her yaptığın işte, her attığın adımda beni dahada mutlu ediyorsun. Bugün aldığın karne ile de senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını tebrik ederim. Daha nice fırsatlar ve başarılar senin olsun, yolun her daim açık olsun.

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Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle…

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