TOKİ konut başvuruları başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular 19 Aralık’a kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular ilk hafta T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri gaziler, engelli, emekli, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile gençlere özel kontenjan ayrıldı. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Peki kim hangi kategoridekiler hangi TOKİ konutlara başvuracak? 1+1, 2+1 55, 65 ve 80 metrekarelik TOKİ dairesine kimler başvuracak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük konut seferberliği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular bugün başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak 500 bin sosyal konut inşa edilecek. ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı kampanya kapsamında yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcalar oluşturacak. Peki Kim hangi kategoridekiler hangi TOKİ konutlara başvuracak? 1+1, 2+1 55, 65 ve 80 metrekarelik TOKİ dairesine kimler başvuracak?
Kim hangi kategoridekiler kaç metrekarelik TOKİ daireye başvuracak?
Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
Emekli vatandaşlar: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.