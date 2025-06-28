Kira zam oranı için kritik tarih: Temmuz ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zammı hesaplama

Temmuz ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜFE’ye göre belirlenen kira zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verileri sonrası netleşecek. Geçtiğimiz ay konut ve iş yerleri için uygulanan kira artışı yüzde 45,80 olarak belirlenmişti. Kontrat yenileme dönemine giren kiracılar ve ev sahipleri, Temmuz ayında uygulanacak yeni oranı merakla bekliyor. Peki, kira artış oranı ne zaman ve saat kaçta belli olacak?
Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak? Her ay başında açıklanan TÜFE oranlarıyla birlikte netleşen kira artış oranı, bu ay da milyonları ilgilendiriyor. Özellikle kontrat süresi dolan kiracılar ve ev sahipleri gözlerini TÜİK’in açıklayacağı verilere çevirmiş durumda. Geçtiğimiz ay yüzde 45,80 olan kira zam oranı sonrası, yeni oran ne zaman ve hangi saatte duyurulacak?
TEMMUZ KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kira kontratı temmuz ayında son bulacak olan konut ve iş yeri kiracılarının beklediği kira zam oranının duyurulacağı tarih 3 Temmuz Perşembe. TÜİK tarafından enflasyon rakamları perşembe günü saat 10:00'da ilan edilecek.
Geçtiğimiz sene temmuz ayında yüzde 25 kira zammı sınırı kalmıştı. Buna göre o tarihten bu yana kiracılar güncel TÜFE verilerine göre kira ödemesi yapıyor.
Mayıs rakamlarının belli olmasıyla haziran ayı kira artış oranı 45,80 olarak uygulandı. 12 aylık TÜFE verisi yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Örnek hesaplama:
Mevcut kira bedeli: 10,000 TL
12 aylık TÜFE ortalaması: yüzde 65
Zam oranı = 10,000 TL * yüzde 65 = 6,500 TL
Yeni Kira Bedeli = 10,000 TL + 6,500 TL = 16,500 TL