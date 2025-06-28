Kira zam oranı için kritik tarih: Temmuz ev ve iş yeri kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira zammı hesaplama

Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak? Her ay başında açıklanan TÜFE oranlarıyla birlikte netleşen kira artış oranı, bu ay da milyonları ilgilendiriyor. Özellikle kontrat süresi dolan kiracılar ve ev sahipleri gözlerini TÜİK’in açıklayacağı verilere çevirmiş durumda. Geçtiğimiz ay yüzde 45,80 olan kira zam oranı sonrası, yeni oran ne zaman ve hangi saatte duyurulacak?