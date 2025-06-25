Kira zammı, ev sahibi ve kiracıların her ay gündemini meşgul ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarına göre kira zam oranı şekilleniyor. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre söz konusu ayda kira sözleşmesini yenileyecek kiracıların kira bedelleri yeniden belirleniyor. Buna göre haziran ayı kira zammı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Peki, Temmuz kira zammı ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon verilerine göre ev ve işyerleri için yeni kira zam oranı hesaplaması

1 /6 Kira sözleşmesi Temmuz ayı içerisinde yenilenecek olan kiracılar ile ev sahipleri enflasyonun ne zaman açıklanacağını ve kira artış oranının ne zaman belli olacağını sorguluyor. Peki, kira artışı Temmuz 2025 ne zaman belli olacak? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılacak?

2 /6 KİRA ARTIŞI TEMMUZ 2025 NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Temmuz ayı kira artış oranı 3 Temmuz 2025 tarihinde belli olacak.

3 /6 GEÇTİĞİMİZ AY NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI? TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti. Buna göre, Haziran ayında kira artışı yüzde 45,80 oranında yapıldı.



4 /6 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ Piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayına dair katılımcıların; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.



5 /6 MAYIS KİRA ZAM ORANI Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olarak kaydedilmişti. Mayıs enflasyon rakamlarıyla Haziran ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 45,80 açıklandı. Nisan ayındaki verilere göre de ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı yüzde 48,73 olarak duyurulmuştu.

