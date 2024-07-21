Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarı yıllarındaki dersleri kapsayacaktır. Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.

*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.