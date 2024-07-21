Koç Üniversitesi 2024-2025 eğitim ücretleri kapsamlı bilgi rehberi. Koç Üniversitesi'nde okumak isteyenler için en merak edilen konulardan biri eğitim ücretleridir. Üniversite, yüksek kaliteli eğitimiyle bilinse de, yeni eğitim öğretim yılı fiyatları merak konusu. Bu haberimizde, 2024-2025 akademik yılı için Koç Üniversitesi'nin eğitim ücretleri hakkında detaylı bilgi bulabilir, burs imkanları ve diğer önemli noktaları öğrenebilirsiniz.
2024-2025 akademik yılında birçok vakıf üniversitesinde olduğu gibi Koç Üniversitesi'nde de eğitim ücretlerinde artış yaşandı. Özellikle yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için bu artış daha belirgin oldu. Koç Üniversitesi'nde eğitim ücretleri, programa göre değişiklik göstermektedir. Tıp Fakültesi, diğer fakültelere göre daha yüksek bir ücrete sahiptir. İşte Koç Üniversitesi burslu ve burssuz ücretleri.
Koç Üniversitesi ücretleri
Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2024-2025 Akademik yılında ÖSYM kanalıyla yerleştirilen yeni girişli öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 1.075.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dâhil 800.000 TL’dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 1.075.000 TL’dir.
Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 537.500 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 618.500 TL olacaktır.
Üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi ücreti için de Güz dönemi eğitim ücreti uygulanır. Ödeme Güz ve Bahar yarı yıllarındaki dersleri kapsayacaktır. Lisans eğitim ücreti yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamaz. Ücretlere %10 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. KDV oranında bir değişiklik olması durumunda ücretlere aynı oranda yansıtılacaktır.
*Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine YKS ile sadece tam burslu ve yarı burslu öğrenciler yerleşmektedir.
Koç Üniversitesi Başarı Bursu
2024 yılında Üniversitemize %100 burslu yerleşen öğrencilere, YKS sıralamasında ilk 100’e girmesi durumunda, Koç Üniversitesi Başarı Bursu kapsamında cep harçlığı, kitap bursu, yurt bursu verilir.
Mevcut KUDEB bursu olan öğrencilerimizin hakları aynı koşullarda uygulanmaya devam edecektir.
Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrenciler için tam burs ve %50 burs imkânı sunulmaktadır.
2024 kontenjanlarımızın %40’ı Tam ve Kısmi burslu (%50) öğrencilere ayrılmıştır. Bu oran %37 tam bursa eş değerdir.
Koç Üniversitesi Fiyatları için tıklayın