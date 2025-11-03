Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. TOKİ tarafından Kocaeli’de 10 bin 340 sosyal konut inşa edilecek. Peki TOKİ 500 bin konut Kocaeli’de nereye yapılacak, hangi ilçede TOKİ sosyal konut var? İşte Kocaeli TOKİ sosyal konut yerleri.
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. Bu kapsamda Kocaeli’de 10 bin 340 sosyal konut inşa edilecek. Kocaeli’de TOKİ konutların nereye, hangi ilçeye yapılacağı da netleşti. Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Peki Kocaeli’de TOKİ sosyal konutlar nereye yapılacak, hangi ilçelerde TOKİ konutu olacak?
Kocaeli’de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Kocaeli’de Başiskele, İzmit, Kartepe, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 10 bin 340 sosyal konut Kocaeli’nin hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Kocaeli’de yapılacak 10 bin 340 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ Kocaeli sosyal konut fiyatları ne kadar?
Kocaeli'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kocaeli'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kocaeli'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.