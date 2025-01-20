KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

Memur ve emekliler için yılda iki kez yapılan maaş artışlarının 2025 Ocak dönemi zammı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan zam, emeklilerin maaşlarına yansıdı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaş sorgulama işlemleriyle zamlı maaşlarını öğrenmeye başladı. Peki 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL alan ne kadar alacak, kaç TL?
"12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL alan ne kadar alacak, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak %15,75 oranındaki zam, emekli maaşlarına yansıtıldı. Bu zam oranı, hem SSK hem de Bağ-Kur emeklileri için geçerli olurken, en düşük emekli maaşına da aynı oranla artış sağlandı. Zamlı maaşların yatırılacağı tarih yaklaşırken, emekliler yeni maaşlarını hesaplamaya başladı.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
Yılda 2 kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak ocak zammını 6 aylık enflasyon verisi sonrası öğrendi.
Aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Bu da şu zam oranlarını ortaya çıkardı: Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 olarak ortaya çıktı.
Ardından çalışması yapılan en düşük emekli maaşı da duyuruldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Böylece hesaplar değişmedi.
ZAMLI MAAŞLAR ALINIYOR!
Memurlar ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlarken SSK emeklisi de 17 Ocak itibarıyla maaşlarını zamlı olarak hesaplarında görecek.
EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.
4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.
İşte, zam tablosu:
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
30.000 alanlar 34.725
31.000 alanlar 35.883
32.000 alanlar 37.040
39.000 alanlar 45.143
40.000 alanlar 46.300