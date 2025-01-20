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KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

16:0220/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Memur ve emekliler için yılda iki kez yapılan maaş artışlarının 2025 Ocak dönemi zammı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan zam, emeklilerin maaşlarına yansıdı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaş sorgulama işlemleriyle zamlı maaşlarını öğrenmeye başladı. Peki 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL alan ne kadar alacak, kaç TL?

"12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL alan ne kadar alacak, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak %15,75 oranındaki zam, emekli maaşlarına yansıtıldı. Bu zam oranı, hem SSK hem de Bağ-Kur emeklileri için geçerli olurken, en düşük emekli maaşına da aynı oranla artış sağlandı. Zamlı maaşların yatırılacağı tarih yaklaşırken, emekliler yeni maaşlarını hesaplamaya başladı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Yılda 2 kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak ocak zammını 6 aylık enflasyon verisi sonrası öğrendi.

Aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Bu da şu zam oranlarını ortaya çıkardı: Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 olarak ortaya çıktı.

Ardından çalışması yapılan en düşük emekli maaşı da duyuruldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Böylece hesaplar değişmedi.

ZAMLI MAAŞLAR ALINIYOR!

Memurlar ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlarken SSK emeklisi de 17 Ocak itibarıyla maaşlarını zamlı olarak hesaplarında görecek.

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

İşte, zam tablosu:

12.500 alanlar 14.469

12.600 alanlar 14.585

13.000 alanlar 15.048

13.500 alanlar 15.626

15.000 alanlar 17.363

15.500 alanlar 17.941

16.000 alanlar 18.520

18.000 alanlar 20.835

19.000 alanlar 21.993

20.000 alanlar 23.150

24.000 alanlar 27.780

25.000 alanlar 28.938

26.000 alanlar 30.095

30.000 alanlar 34.725

31.000 alanlar 35.883

32.000 alanlar 37.040

39.000 alanlar 45.143

40.000 alanlar 46.300

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