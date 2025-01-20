KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak, kaç TL?

Memur ve emekliler için yılda iki kez yapılan maaş artışlarının 2025 Ocak dönemi zammı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan zam, emeklilerin maaşlarına yansıdı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaş sorgulama işlemleriyle zamlı maaşlarını öğrenmeye başladı. Peki 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL alan ne kadar alacak, kaç TL?

1 /8 "12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.750 TL alan ne kadar alacak, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak %15,75 oranındaki zam, emekli maaşlarına yansıtıldı. Bu zam oranı, hem SSK hem de Bağ-Kur emeklileri için geçerli olurken, en düşük emekli maaşına da aynı oranla artış sağlandı. Zamlı maaşların yatırılacağı tarih yaklaşırken, emekliler yeni maaşlarını hesaplamaya başladı.

2 /8 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU Yılda 2 kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak ocak zammını 6 aylık enflasyon verisi sonrası öğrendi.

3 /8 Aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Bu da şu zam oranlarını ortaya çıkardı: Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 olarak ortaya çıktı. Ardından çalışması yapılan en düşük emekli maaşı da duyuruldu.

4 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Böylece hesaplar değişmedi.

5 /8 ZAMLI MAAŞLAR ALINIYOR! Memurlar ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlarken SSK emeklisi de 17 Ocak itibarıyla maaşlarını zamlı olarak hesaplarında görecek.

6 /8 EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor. 4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

7 /8 İşte, zam tablosu: 12.500 alanlar 14.469 12.600 alanlar 14.585 13.000 alanlar 15.048 13.500 alanlar 15.626 15.000 alanlar 17.363 15.500 alanlar 17.941 16.000 alanlar 18.520 18.000 alanlar 20.835 19.000 alanlar 21.993