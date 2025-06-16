Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde haziran ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 16 Haziran 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Temel gıda ürünlerinden, kahvaltılık malzemelere, temizlik ürünlerinden çikolata çeşitlerine onlarca farklı üründe indirimler devam ediyor. İşte, Tarım Kredi indirim kataloğu ve fiyat listesi…
Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesi merak konusu. Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından marketler 'enflasyonla mücadele' kampanyasına ardı ardına fiyat güncellemesi geliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri, birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime gitti. Et, peynir, tavuk, ton balığı, tereyağ ve çay gibi birçok temel ihtiyaç ürününe haziran ayına özel indirimler yapıldı. Peki Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte, Tarım Kredi 15 Haziran indirim kataloğu ve fiyat listesi.
Tarım Kredi Marketlerinde indirimli ürün listesi
Çaykur Tiryaki Çay 1000 G: 209,90 TL
Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (Fındıklı, Çilekli, Limonlu): 32,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 G: 64,90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 1 L: 74,50 TL
Tarım Kredi Çifte Kavrulmuş Fındık Doypack 400 G: 219,90 TL
TAT Sos Çeşitleri (Barbekü 250 G, Acı Sos 230 G, Hardal 230 G, Sarımsaklı Mayonez 205 G, Ranch 220 G): 34,50 TL
Tarsüt Tereyağı 1000 G: 299,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG: 249,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Süzme Peynir 850 G: 132,50 TL
Tarım Kredi Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk 300 G: 589,00 TL
Banvit Piliç Sosis 1 KG: 89,00 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri (ızgaralık, haşlamalık, sote): 209,00 TL
Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim 500 G: 189,90 TL
Dardanel Ton Balığı 3x75 G: 155,00 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner 200 G: 139,00 TL
Banvit Baton Piliç Sucuk 450 G: 65,00 TL
Anadolu Baldo Pirinç 2500 G: 174,90 TL
Sana Klasik Bitkisel Margarin 250 G: 23,50 TL
Tarım Kredi Poşetli Mahlepli Kurabiyelik Unlu Mamul Karışımı 400 G: 94,50 TL
Avşar Maden Suyu Çeşitleri (Karadut-Frenk Üzümü, Elma-Tarçın-Karanfil, Armudu Nektarı) 1 L: 54,90 TL
Uludağ Gazoz Çeşitleri 6x200 ML: 37,50 TL
Kızılay Limonata Çeşitleri 1 L: 27,90 TL
Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1000 G: 47,50 TL
Tarım Kredi Zeytin Yağlı Salamura Siyah Zeytin L-XL 500 G: 134,90 TL
İçim Kefir Çeşitleri (Orijinal, Çilekli, Sade, Keçili) 1000 ML: 52,50 TL
Aqua Bambulu Tuvalet Kağıdı 40'lı: 219,00 TL
Sleepy Bebek Bezi Çeşitleri (Junior 20'li, Max 20'li, Süper 20'li): 89,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Dilimli Hellim Peyniri 200 G: 59,00 TL
Elit Güzellik Sabunu Çeşitleri (Hindistan Cevizi, Aloe Vera) 4x70 G: 29,00 TL
Elit Bulaşık Deterjanı 750 ML: 29,00 TL
Solo Kağıt Havlu 16'lı: 159,00 TL
Duru Şampuan Çeşitleri (Saç Dökülmelerine Karşı, Aloe Vera & Mentol, Yedi Bitkili, Çam Teresi, Misket Limon, Badem) 500 ML: 49,00 TL
Elit Çamaşır Deterjanı 5 KG: 159,00 TL
Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 99,00 TL