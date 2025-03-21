KOSGEB girişimci destek programı iş geliştirme desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Program kapsamında 1,5 milyon TL'ye kadar destek verilirken, geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. İşte KOSGEB desteği detayları.
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, yeni işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır. Bu destek programı, girişimcilere finansal destek sağlamanın yanı sıra, iş geliştirme süreçlerinde rehberlik ve eğitim imkanları da sunmaktadır. Peki, KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları ne zaman bitiyor? KOSGEB desteği ne kadar, hangi giderler için iş geliştirme desteği veriliyor?
KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR, GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ HANGİ SEKTÖRLERE VERİLİYOR?
İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.
KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ HANGİ GİDERLER İÇİN SAĞLANIYOR?
Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.
KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEK BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir.
İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.