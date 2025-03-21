KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, yeni işletmelerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır. Bu destek programı, girişimcilere finansal destek sağlamanın yanı sıra, iş geliştirme süreçlerinde rehberlik ve eğitim imkanları da sunmaktadır. Peki, KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuruları ne zaman bitiyor? KOSGEB desteği ne kadar, hangi giderler için iş geliştirme desteği veriliyor?