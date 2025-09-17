Köyceğiz Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı. Peki Köyceğiz Belediyesi meclis üyesi dağılımı, çoğunluğu kimde?
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediyeye sabah erken saatlerde emniyet güçlerince operasyon yapıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı. Operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiği ileri sürüldü. Peki Köyceğiz Belediyesi hangi partide, Meclis çoğunluğu kimde?
Muğla Köyceğiz Belediyesi hangi partide?
Muğla Köyceğiz Belediyesi CHP’de. 31 Mart 2024 Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçlarına göre CHP’nin adayı Ali Erdoğan oyların %60,1’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Kamil Ceylan ise oyların %33,5’ini almıştı.
Muğla Köyceğiz Belediyesi meclis üyesi dağılımı, çoğunluğu kimde?
CHP’nin meclis üyesi sayısı: 13
AK Parti’nin meclis üyesi sayısı: 5
Muğla Köyceğiz Belediye başkanı kim?
Muğla Köyceğiz Belediye başkanı Ali Erdoğan’dır.
Ali Erdoğan, 03.04.1969 Aydın doğumlu olup, 1971 yılından bu yana Köyceğiz’de yaşamaktadır. Lise Mezunu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
1995 yılında göreve başladığı Köyceğiz Belediyesi’nde 29 yıl görev yapmış, 2023 yılında emekli olmuştur. 2014 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerde Muhtar Olarak Seçilen Ali Erdoğan 2 dönem Gülpınar Mahallesi Muhtarlığı yapmıştır. 31.03.2024 yerel seçimlerinde Köyceğiz Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Erdoğan görevine halen devam etmektedir.