KPSS 2024/2 ATAMA TERCİH SONUÇLAIR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak duyurulmuş değil. 26 Aralık itibarıyla sona erecek olan tercih süreci sonrasında kısa bir süre beklemek gerekecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmadı. 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.