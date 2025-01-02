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ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS 2024/2 merkezi atama tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:432/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına KPSS 2024/2 yerleştirme işlemleri için başvurular 19-26 Aralık tarihleri arasında alındı. Sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM merkezi atama sonuçlarına dair bilgiler...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 merkezi atama tercih başvuruları için son gün 26 Aralık’ta sona erdi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?

KPSS 2024/2 ATAMA TERCİH SONUÇLAIR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak duyurulmuş değil. 26 Aralık itibarıyla sona erecek olan tercih süreci sonrasında kısa bir süre beklemek gerekecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmadı. 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Adaylar, resmi adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak, yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.


Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS-2024/2 tercihleriyle ne kadar memur alınacak?

KPSS-2024/2 tercihleriyle, 1010 Lisans mezunu, 498 Önlisans mezunu, 107 de Ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 1615 memur alınacak.

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#ÖSYM merkezi atama sonuçları

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