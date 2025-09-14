KPSS atama puanları 2025 açıklandı mı?

KPSS atama puanları henüz belli olmadı. Atama puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS kılavuzu ile netlik kazanacak. Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Diğer yandan KPSS tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor. İşte KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçları en küçük ve en yüksek puanları.