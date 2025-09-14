Yeni Şafak
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?

17:5914/09/2025, Pazar
<p><strong><em><u>KPSS atama puanı</u></em></strong></p>
KPSS atama puanı

KPSS lisans sınavının alan bilgisi oturumlarının da tamamlanmasıyla birlikte süreç sona erdi. Sınav maratonunun ardından adayların en çok merak ettiği konuların başında ise alınan puanlarla hangi kurum ve kadrolara başvuru yapılabileceği geliyor. Özellikle 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 puan aralığında tercih edilebilecek kamu kurumları araştırılıyor. İşte KPSS 60’tan 95’e kadar farklı puan dilimleriyle girilebilecek yerler ve detaylar.

KPSS lisans sınavı alan bilgisi oturumlarının gerçekleştirilmesiyle birlikte tamamlandı. Sınavın ardından KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girilebilecek olan kurumlar araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi. Toplam 127 bin 307 adayın başvurduğu KPSS Alan Bilgisi kapsamındaki sınavlar, 30 ilde 35 sınav merkezinde 345 bina, 4 bin 538 salonda gerçekleştirildi. İşte KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girebilecek yerler.

Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak ve KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Peki, "KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile nereye girilir, kaç puanla memur olunur?" İşte KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girebilecek yerler.

KPSS atama puanları 2025 açıklandı mı?

KPSS atama puanları henüz belli olmadı. Atama puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS kılavuzu ile netlik kazanacak. Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Diğer yandan KPSS tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor. İşte KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçları en küçük ve en yüksek puanları.

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler


KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)


KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)


KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

