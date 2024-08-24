KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ TAM LİSTE: KPSS en düşük taban puanı ile düz memur hangi puan türüne göre atanır? İşte branş bazında sıralama...

ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Milyonlarca adayın merakla beklediği sınav sonuçları, puan türlerine göre çeşitli mesleklerin alım sürecini de gündeme getirdi. Özellikle polislik, hemşirelik ve mühendislik gibi popüler mesleklerde, adaylar branş bazında sıralamalarını merak ediyor ve bu sıralamalar üzerinden hangi kadrolara başvuru yapabileceklerini araştırıyor.