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KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ TAM LİSTE: KPSS en düşük taban puanı ile düz memur hangi puan türüne göre atanır? İşte branş bazında sıralama...

11:36 - 24/08/2024 السبت
Yeni Şafak

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar ÖSYM sonuç ekranı üzerinden puanlarını öğrenmeye başladı. Özellikle KPSS P1, P2, P3, P10 ve P121 puan türleri ile alım yapan memur kadroları merak konusu olurken, branş bazında sıralamalar da gündeme geldi. Adaylar, puanlarına göre hangi memuriyetlere başvuru yapabileceklerini ve branş bazında sıralamalarının ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor.

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ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Milyonlarca adayın merakla beklediği sınav sonuçları, puan türlerine göre çeşitli mesleklerin alım sürecini de gündeme getirdi. Özellikle polislik, hemşirelik ve mühendislik gibi popüler mesleklerde, adaylar branş bazında sıralamalarını merak ediyor ve bu sıralamalar üzerinden hangi kadrolara başvuru yapabileceklerini araştırıyor.

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KPSS P1,P2,P3 NEDİR?

P1 türüne göre Genel Yetenek %70 ve Genel Kültür %30 etki ediyor.

P2'de ise Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40 etki ederken ön lisans ile ortaöğretim sınavına girenlerin hesaplanmıyor.

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KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ VE KURUMLARI

KPSS P1 ile alım yapan meslekler arasında Bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.

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P2 meslekleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı oluyor.

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P3 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

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T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

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Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

#KPSS
#kpss branş sıralaması
#kpss puan türleri
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KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ TAM LİSTE: KPSS en düşük taban puanı ile düz memur hangi puan türüne göre atanır? İşte branş bazında sıralama...