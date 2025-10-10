KPSS SONUÇLARI SORGULAMA TIKLA ÖĞREN: KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 KPSS sonuçları için nefesler tutuldu. 7 Eylül’de yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından 13-14 Eylül’de Alan Bilgisi sınavlarına giren adaylar, şimdi ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyordu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturum sonuçları açıklandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-KPSS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Eylül’de gerçekleştirilen Genel Kültür–Genel Yetenek oturumu ile 13-14 Eylül’deki Alan Bilgisi sınavlarına katılan adayların heyecanlı bekleyişi sona ardı. KPSS sonuçları açıklandı.
2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ‘’https://sonuc.osym.gov.tr’’ internet adresinden ve mobil uygulamalarından giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.