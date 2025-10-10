Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA TIKLA ÖĞREN: KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA TIKLA ÖĞREN: KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

09:3310/10/2025, الجمعة
G: 10/10/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 KPSS sonuçları için nefesler tutuldu. 7 Eylül’de yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından 13-14 Eylül’de Alan Bilgisi sınavlarına giren adaylar, şimdi ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyordu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturum sonuçları açıklandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-KPSS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 Eylül’de gerçekleştirilen Genel Kültür–Genel Yetenek oturumu ile 13-14 Eylül’deki Alan Bilgisi sınavlarına katılan adayların heyecanlı bekleyişi sona ardı. KPSS sonuçları açıklandı.

2025 LİSANS KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturum sonuçları açıklandı.

2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ‘’https://sonuc.osym.gov.tr’’ internet adresinden ve mobil uygulamalarından giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.




Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2025 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#KPSS
#kpss sonuç
#Kpss Sonuç Sorgulama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınav tarihi 2026: MEB İOKBS sınavı ne zaman, ilk burs ödemesi ne zaman?