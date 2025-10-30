Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte tarihler

Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte tarihler

22:2730/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Her yıl milyonlarca kişinin tatil planlarını etkileyen Kurban Bayramı, bu yıl da hem maneviyat hem de dinlenme açısından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi, çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı anlamına geliyor. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için arife gününün de dâhil edilmesiyle tatil süresi uzayabiliyor. Bu durum, bayramı memleket ziyaretleriyle geçirmek isteyenler kadar turizm bölgelerinde plan yapanlar için de büyük avantaj oluşturuyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün sürecek ve 9 gün olacak mı? İşte Diyanet'in dini günler takvimine göre, 2026 Kurban Bayramı tarihleri ve beklenen tatil süreleri...

2026 yılında Kurban Bayramı, yaz mevsiminin hemen öncesinde, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan bayram, arife günüyle birlikte 4,5 günlük resmi tatil anlamına geliyor. Ancak pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi hâlinde milyonlarca çalışan için 9 günlük kesintisiz tatil fırsatı doğabilir.

2026 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu


Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip Kurban Bayramı, 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bayram şu tarihlerde idrak edilecek:


Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün tatil)


1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba


2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe


3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma


4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi


Bu tarihler dikkate alındığında, 2026 Kurban Bayramı resmî olarak 4,5 gün sürecek.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Arife günü Salı’ya, bayramın son günü ise Cumartesi’ye denk geliyor. Eğer hükümet, 25 Mayıs Pazartesi gününü de idari izin kapsamına alırsa; hafta sonlarıyla birleşen bayram tatili toplamda 9 güne çıkabilecek.


Bu durum, memurlar ve özel sektör çalışanları için hem şehir dışı tatil planlarını hem de hac ve umre ziyaretlerini kolaylaştıracak uzun bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor.


2026 Kurban Bayramı tatil takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde;


25 Mayıs 2026 Pazartesi: Olası idari izin günü (resmî olarak henüz açıklanmadı)


26 Mayıs 2026 Salı: Arife Günü (yarım gün tatil)


27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Günü


28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Günü


29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Günü


30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Günü


31 Mayıs 2026 Pazar: Hafta sonu tatili


Toplam tatil süresi:

Resmî tatil: 4,5 gün

Pazartesi günü de tatil ilan edilirse: 9 gün (24 Mayıs Cumartesi – 1 Haziran Pazar arası kesintisiz tatil)

Baharın sonunda bayram bereketi

Kurban Bayramı 2026’da ilk kez uzun yıllar sonra bahar mevsiminin son günlerine denk geliyor. Havanın ılıman seyretmesi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde tatil planlarını cazip hâle getiriyor. Turizm sektöründe erken rezervasyon kampanyaları şimdiden hız kazanmış durumda.

#kurban bayramı
#2026 kurban bayramı
#kurban bayramı tarihi
#kurban bayramı tatili
#bayram tatili 2026
#kurban bayramı 2026 tarihleri
#kurban bayramı ne zaman
#Bayram tatili kaç gün
#9 gün bayram tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı 31 Ekim 2025: Bu hafta cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet cuma namazı vakitleri