Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte tarihler

Her yıl milyonlarca kişinin tatil planlarını etkileyen Kurban Bayramı, bu yıl da hem maneviyat hem de dinlenme açısından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bayramın hafta içine denk gelmesi, çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı anlamına geliyor. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için arife gününün de dâhil edilmesiyle tatil süresi uzayabiliyor. Bu durum, bayramı memleket ziyaretleriyle geçirmek isteyenler kadar turizm bölgelerinde plan yapanlar için de büyük avantaj oluşturuyor. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili kaç gün sürecek ve 9 gün olacak mı? İşte Diyanet'in dini günler takvimine göre, 2026 Kurban Bayramı tarihleri ve beklenen tatil süreleri...

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip Kurban Bayramı, 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bayram şu tarihlerde idrak edilecek:

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün tatil)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bu tarihler dikkate alındığında, 2026 Kurban Bayramı resmî olarak 4,5 gün sürecek.

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Arife günü Salı'ya, bayramın son günü ise Cumartesi'ye denk geliyor. Eğer hükümet, 25 Mayıs Pazartesi gününü de idari izin kapsamına alırsa; hafta sonlarıyla birleşen bayram tatili toplamda 9 güne çıkabilecek.

Bu durum, memurlar ve özel sektör çalışanları için hem şehir dışı tatil planlarını hem de hac ve umre ziyaretlerini kolaylaştıracak uzun bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor.

2026 Kurban Bayramı tatil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde;

25 Mayıs 2026 Pazartesi: Olası idari izin günü (resmî olarak henüz açıklanmadı)

26 Mayıs 2026 Salı: Arife Günü (yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Günü

31 Mayıs 2026 Pazar: Hafta sonu tatili

Toplam tatil süresi: Resmî tatil: 4,5 gün Pazartesi günü de tatil ilan edilirse: 9 gün (24 Mayıs Cumartesi – 1 Haziran Pazar arası kesintisiz tatil)

Baharın sonunda bayram bereketi Kurban Bayramı 2026'da ilk kez uzun yıllar sonra bahar mevsiminin son günlerine denk geliyor. Havanın ılıman seyretmesi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde tatil planlarını cazip hâle getiriyor. Turizm sektöründe erken rezervasyon kampanyaları şimdiden hız kazanmış durumda.