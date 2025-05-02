Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ne zaman? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatar?

2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira tutarındaki emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SGK tarafından yapılan planlamaya göre, tahsis numarasına göre sıralı şekilde yapılacak ödemelerin 3-7 Haziran tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. İkramiyeler, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin maaş aldıkları bankalara otomatik olarak yatırılacak.