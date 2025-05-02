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Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ne zaman? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatar?

Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ne zaman? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte yatar?

14:542/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde, emekli ikramiyesi ödeme takvimi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 4.000 TL’lik bayram ikramiyesinin 2 Haziran 2025 itibarıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Dul, yetim ve diğer hak sahipleri de bu ödemelerden faydalanacak.

2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde 4 bin lira tutarındaki emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SGK tarafından yapılan planlamaya göre, tahsis numarasına göre sıralı şekilde yapılacak ödemelerin 3-7 Haziran tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. İkramiyeler, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin maaş aldıkları bankalara otomatik olarak yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak tek seferde hesaplara yatırılacak. İkramiye ödeme takvimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak. Henüz resmi olarak ikramiye ödeme programı belli olmadı.

İkramiye ödemeleri, Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara geçecek. Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.

4 bin lira emekli ikramiyesi ödemelerinin en geç 1 Haziran Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Bayram ikramiyesi ödeme günleri ise tahsis numarasına göre farklılık gösterecek. İkramiyeler ilk olarak 4A SSK kapsamında emekli olanlara yatırılıyor. Sonrasında ise 4B ve 4C emeklileri ödemeleri tamamlanıyor.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımladı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde;

5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı Arefe günü

6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 1. günü

7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 2. günü

8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 3. günü

9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı 4. günü

#Kurban Bayramı
#Emekli İkramiye
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