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Kuyumcular ne zaman açılacak? Kuyumcular açık mı, bayramda kuyumcular kapalı mı?

Kuyumcular ne zaman açılacak? Kuyumcular açık mı, bayramda kuyumcular kapalı mı?

11:221/04/2025, منگل
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı nedeniyle pek çok hizmet sektörü resmi tatil uyguluyor. Kuyumcular da, diğer birçok dükkan gibi bayram tatilinde hizmet verip vermeyeceğini merak eden vatandaşların gündeminde. Altın almak veya bozdurmak isteyenler için önemli bir soru; kuyumcular bayramda açık mı?

30 Mart'ta başlayan Ramazan Bayramı, 1 Nisan'da sona eriyor. Bayram süresi boyunca altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı boyunca çoğu kuyumcu tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak, bazı kuyumcular bayramın son gününde sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Kuyumcuların tam olarak ne zaman açılacağı, yerel dükkanların çalışma saatlerine bağlı olarak değişebilir.

KUYUMCULAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona eriyor. Ancak bayram tatili kamu çalışanları için 9 gün oldu. Kuyumcuların 9 günlük tatil sürecindeki çalışma durumu işletme sahibine bağlıdır. Bu sebeple en doğru bilgi için semtinizdeki kuyumcuları arayarak bilgi almanız gerekiyor.

1-2-3-4 NİSAN'DA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Bayramın 1. günü birçok döviz bürosu ve kuyumcu kapalı kalıyor. 2. ve 3. gün bazı işletmeler yeniden açılıyor.

Döviz büroları özel işletmeler olduğu için açık olup olmayacağına kendisi karar veriyor.

Ancak 2-3-4 Nisan'da açık olmaları bekleniyor. En doğru bilgi için yakınınızdaki döviz bürolarını arayarak bilgi almanız gerekmektedir.

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