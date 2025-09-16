KYK başvuru tarihleri 2025 - 2026 | KYK burs ve kredi başvuru ne zaman, başladı mı? Burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurusunu bekliyor. KYK burs başvuru tarihleri açıklandığında işlemler her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı? İşte KYK burs başvuru tarihleri 2025 - 2026.

GSB KYK burs başvuruları ne zaman? YKS tercihleri tamamlanırken adayların da gündemine gelmeye başladı. ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere yerleşen adaylar, 2025-2026 öğrenim döneminde KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayarak, devletin sağladığı ödemelerden yararlanabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusunun ardından, 2025 2026 öğrenim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başlayacak.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. YKS tercihleri bu yıl 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz senelerin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde alınacağını öngörülüyor. KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek.

