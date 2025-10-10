KYK BURS BAŞVURUSU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: GSB ile KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve kredi başvuru süreci için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında alınan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak konusu oldu. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi başvurularının yine e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları için üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınacağı öngörülüyor. 2024 yılında 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen süreç, bu yılın takvimiyle yeniden gündemde.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Henüz resmi bir tarih paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların Ekim ayı içinde başlaması öngörülüyor.
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekir. Şifresi bulunmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabilir veya internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da T.C. kimlik kartı ile giriş yapabilir.
Başvuru formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenir. Bu veriler, ilgili kamu kurumlarından alınan bilgilerle karşılaştırılarak doğrulanır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe imkânları doğrultusunda belirlenen öğrencilere burs, diğer uygun adaylara ise öğrenim kredisi verilir.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI
KYK bursu, belirli öncelik gruplarına ve kriterlere göre öğrencilere verilmektedir. Aşağıdaki gruplarda yer alan öğrenciler, burs başvurularında öncelikli olarak değerlendirilmektedir:
• Şehitlerin bekar çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri
• Gaziler ile gazilerin bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen öğrenciler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat etmiş bekar öğrenciler
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise veya dengi öğrenimini tamamlayanlar ya da Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar
• Darüşşafaka Lisesi mezunları
• Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun milli sporcular
• ÖSYM sınavlarında alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler