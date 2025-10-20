KYK BURS SONUÇ TARİHİ GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI 2025: KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı, tarih belli mi?

KİMLER KYK BURS VE KREDİSİNE BAŞVURDU?

Bu yıl başvuru hakkı, ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerine ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşlarına tanındı. Başvuru süreci, öğrencilerin ekonomik durumu, başarı düzeyi ve sosyal koşulları dikkate alınarak yürütülüyor.

KYK, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu çeşitli kamu kurumları aracılığıyla teyit ediyor. İnceleme sonucunda kriterleri karşılayan adaylara burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.