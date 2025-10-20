Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK BURS SONUÇ TARİHİ GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI 2025: KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı, tarih belli mi?

KYK BURS SONUÇ TARİHİ GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI 2025: KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı, tarih belli mi?

09:2620/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan başvurulara üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Şimdi gözler, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrencilere geri ödemesiz burs ve mezuniyet sonrası taksitli geri ödemeyle sunulan öğrenim kredisi imkânı sağlayan sistemin sonuçları, binlerce öğrencinin eğitim bütçesini doğrudan etkileyecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan başvurulara üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Şimdi gözler, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrencilere geri ödemesiz burs ve mezuniyet sonrası taksitli geri ödemeyle sunulan öğrenim kredisi imkânı sağlayan sistemin sonuçları, binlerce öğrencinin eğitim bütçesini doğrudan etkileyecek.

KİMLER KYK BURS VE KREDİSİNE BAŞVURDU?

Bu yıl başvuru hakkı, ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerine ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşlarına tanındı. Başvuru süreci, öğrencilerin ekonomik durumu, başarı düzeyi ve sosyal koşulları dikkate alınarak yürütülüyor.

KYK, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu çeşitli kamu kurumları aracılığıyla teyit ediyor. İnceleme sonucunda kriterleri karşılayan adaylara burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

2024-2025 döneminde KYK burs ve kredi miktarları; önlisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak uygulanmıştı. Yeni dönem tutarlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, burs veya kredi hakkı kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

#KYK
#kyk burs
#kyk burs ve kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: SSK, BAĞ-KUR, Memur, Emekli ve Asgari Ücret maaş zammı hesaplamalar