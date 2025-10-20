KYK BURS SONUÇ TARİHİ GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI 2025: KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı, tarih belli mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuru süreci tamamlandı. 13-17 Ekim tarihleri arasında alınan başvurulara üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Şimdi gözler, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrencilere geri ödemesiz burs ve mezuniyet sonrası taksitli geri ödemeyle sunulan öğrenim kredisi imkânı sağlayan sistemin sonuçları, binlerce öğrencinin eğitim bütçesini doğrudan etkileyecek.
KİMLER KYK BURS VE KREDİSİNE BAŞVURDU?
Bu yıl başvuru hakkı, ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerine ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşlarına tanındı. Başvuru süreci, öğrencilerin ekonomik durumu, başarı düzeyi ve sosyal koşulları dikkate alınarak yürütülüyor.
KYK, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu çeşitli kamu kurumları aracılığıyla teyit ediyor. İnceleme sonucunda kriterleri karşılayan adaylara burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.
KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR OLACAK?
2024-2025 döneminde KYK burs ve kredi miktarları; önlisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak uygulanmıştı. Yeni dönem tutarlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, burs veya kredi hakkı kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.