Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuruları için 2025-2026 eğitim yılına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayının ikinci haftasından Kasım ayının ilk haftasına kadar sürdüğü görülüyor. Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi desteği her yıl yeniden belirleniyor ve artış eğilimi gösteriyor. Bu yıl da KYK burs ve kredilerinde artış yapılıp yapılmayacağı öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. GSB’nin resmi duyurusuyla birlikte başvuru tarihleri ve yeni burs miktarları netleşecek. Peki GSB KYK 2025-2026 burs ve kredi desteği ne kadar olacak? İşte KYK burs başvuru tarihi ve GSB burs ve kredi miktarına ilişkin detaylar.
KYK BURSU NE KADAR?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.
KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.
KYK burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI
Önceki yıllara bakıldığında, başvuruların genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alındığı biliniyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri kısa bir zaman sonra başlayacak.
KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.