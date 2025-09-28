KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

KYK burs ödemeleri nin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.